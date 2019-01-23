Садовый и Гриценко: враждовать или объединяться?

Тема выдвижения единого кандидата в президенты от «демократической оппозиции» утомила и практически умерла. Банальная причина – объединения так и не случилось. Сначала «Самопомощь» провела съезд и выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. А потом и Анатолия Гриценко выдвинули кандидатом в президенты от его политической силы.

Фото: пресс-служба Анатолия Гриценка Анатолий Гриценко

При этом оба кандидата продолжали лояльно относиться к друг другу. Несмотря на то, что им не удалось договориться и пойти на президентские выборы одним фронтом.

Не знаю, была ли достигнута какая-то договоренность о ненападении. Но, похоже, они постепенно начинают бороться друг против друга. Так, Гриценко попал под троллинг Садового. На «24 телеканале». В стебной программе «Вести.UA». Гриценко даже отреагировал в соцсетях: «Канал Садового. Жесть».

Конечно, Гриценко обидно было увидеть правду про себя. Что зарплата у него в Могилянке преподавателем 1500 грн, и это вызывает вопросы по поводу источника денег на залог в ЦИК. Что одиозный Виктор Балога сам признался, что никогда не отказывал в помощи Гриценко. И так далее.

Кстати, это обнажает проблему Гриценко – у него даже нет собственного медиа в распоряжении, чтобы сделать «ответку» Садовому. А ведь в борьбе за кресло президента, доступ к медиа-ресурсам является одним из ключевых факторов успеха.

При этом оба кандидата прекрасно понимают, что по отдельности у них объективно нет шансов войти во второй тур. Можно «пободаться» за третье место с Олегом Ляшко, Владимиром Зеленским и Юрием Бойко. Но не больше.

Почетное третье место, конечно, не плохой результат. Гарантирует отличные шансы на попадание в Верховную Раду. Особенно это актуально для Гриценко, политическая сила которого на данный момент является внепарламентской.

Но что, если рискнуть и объединиться? Что, если замахнуться на попадание во второй тур? Может, стоит поднять ставки? Может, стоит сделать неожиданный ход? А что, если еще и Святослав Вакарчук благословит этот союз «Гриценко + Садовый»?

Интересный сценарий, согласитесь. Выборы-2019 и без этого непредсказуемы. А если заварить такую кашу, то политтехнологам Петра Порошенко и Юлии Тимошенко будет не сладко.

Но тогда ключевой вопрос – вокруг кого объединяться? Кто умерит свои амбиции – Садовый или Гриценко? Особенно после того, как уже начали бросать камни друг в друга. Какой критерий выбора консолидирующей персоны?

Для это нужно смотреть на рейтинги. Причем, не просто на их абсолютную величину – а вдруг кандидат уже достиг своего электорального пика. Обязательно нужно смотреть и на динамику. Например, недавно СМИ, на основании результатов исследования электоральных ориентаций украинцев Институтом анализа и прогнозирования, отметили, что «самый большой прирост показывает Садовый».

Таким образом, чтобы иметь хотя бы шанс пройти во второй тур, Садовый и Гриценко обязаны объединяться. Если же их устраивает предвыборная волокита у подножья поля битвы политических титанов, Порошенко и Тимошенко, то можно продолжать воевать друг с другом. Это тест на здравую логику, человеческую смелость и политическую взрослость.