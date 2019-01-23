Порошенко присвоил отцу Гандзюк звание "Заслуженный врач Украины"

Президент Петр Порошенко присвоил звание "Заслуженный врач Украины" Виктору Гандзюку.

Об этом говорится в указе №14/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины".

"Гандзюку Виктoру Михайлoвичу - заведующему отделением Херcoнcкой городской клинической больницы им. Афанасия и Ольги Тропиных присвоено звание «Заслуженный врач Украины»", - говорится в документе.

Виктор Гандзюк - отец погибшей в результате нападения херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.

В ноябре Главное следственное управление Службы безопасности получило от Нацполиции это уголовное производство для расследования и установления заказчиков преступления. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие подозревает 12 человек в заказе убийства.

В начале января глава Нацполиции заявил, что в деле Гандзюк установлены все исполнители и организаторы.