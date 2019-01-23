Денисова призвала Россию направить раненых украинских моряков в "нейтральную страну"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главам диппредставительств стран Евросоюза с требованием усилить давление на Россию для освобождения захваченных ФСБ у берегов Крыма украинских моряков, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Соответствующее заявление Денисова обнародовала на своей странице в фейсбуке.

"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", - говорится в тексте заявления.

Украинский омбудсмен обратила вниманием европейских дипломатов на то, что одним из главных вопросов остается состояние раненых моряков, которым, как и всем остальным плененным, в январе 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей на три месяца.

"Ни я, ни адвокаты до сих пор не получили подтвержденной медицинскими справками официальной информации о том, какие именно ранения были получены, как осуществлялось лечение и как чувствуют себя украинские моряки", - отмечает омбудсмен.

Денисова отметила, что настаивает на освобождении захваченных украинских военных "без каких-либо условий со стороны России" и призвала страны ЕС усилить давление на российские власти и на дальнейшем усилении санкций.

Позже украинский омбудсмен сообщила, что по имеющейся у нее информации, раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку намерены перевести из медицинского блока московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи.

"По заключениям предоставленным РФ, состояние здоровья трех раненых удовлетворительное, но из альтернативных источников известно, что это не так. Обеспокоена этой ситуацией и считаю, что перемещение украинских военнопленных представляет угрозу для дальнейшего выздоровления и скорейшего освобождения", - написала она.

В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и к и и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой принять меры по обеспечению неотложного медицинского обследования, лечения и реабилитации украинских моряков.