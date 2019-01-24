Суд начал оглашать приговор Януковичу по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева начал оглашать приговор экс-президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала заседаний.

До начала заседания в зале собралось много журналистов. Также в зале находится 13 неизвестных человек, которые представляются как "граждане Укрины". Неизвесные мужчины зашли в помещение вместе с полицией. На вопрос, что это за люди, один из полицейских отметил, что все, кто прошел внутрь - зарегистрированы.

Адвокаты Януковича принесли в зал плакат с надписью: "Они сдали Крым".

Фото: LB.ua

Здание суда находится под охраной полиции. Возле него стоит пожарная машина.

Приговор зачитывает глава Оболонского суда Владислав Девятко.

Наповним, Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату 5 декабря. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Беглый президент давал показания по видеосвязи.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Прокуратура просит приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы.