Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ГлавнаяПолитика

Суд начал оглашать приговор Януковичу по делу о госизмене

Здание Оболонского райсуда охраняет полиция.

Суд начал оглашать приговор Януковичу по делу о госизмене
Суд начал оглашать приговор Януковичу
Фото: 112

Оболонский районный суд Киева начал оглашать приговор экс-президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала заседаний.

До начала заседания в зале собралось много журналистов. Также в зале находится 13 неизвестных человек, которые представляются как "граждане Укрины". Неизвесные мужчины зашли в помещение вместе с полицией. На вопрос, что это за люди, один из полицейских отметил, что все, кто прошел внутрь - зарегистрированы.

Адвокаты Януковича принесли в зал плакат с надписью: "Они сдали Крым".

Фото: LB.ua

Здание суда находится под охраной полиции. Возле него стоит пожарная машина.

Приговор зачитывает глава Оболонского суда Владислав Девятко.

Наповним, Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату 5 декабря. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Беглый президент давал показания по видеосвязи.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Прокуратура просит приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы.

Вікторія Матола Вікторія Матола , Журналист
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также