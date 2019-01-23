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Порошенко обсудил с генсеком ООН развертывание миротворческой миссии на Донбассе

Встреча прошла в Давосе.

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Давосе обсудили размещение миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Об этом сообщил глава украинского государства.

"Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе", - говорится в сообщении президента в фейсбуке.

Также были затронуты вопросы обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

Отмечается, что стороны особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе.

Ранее в Давосе глава украинского государства провел встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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