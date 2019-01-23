«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
ГлавнаяМир

Кремль вряд ли будет ставить на конкретного кандидата в Украине, - мнение

Порошенко стал личным врагом Путина.

Кремль вряд ли будет ставить на конкретного кандидата в Украине, - мнение
Фото: profinform.org

Методы влияния Кремля на Украину во время предстоящих выборов будут отличатся от той ситуации, которая была до 2014 года.

Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Вмешательство Российской Федерации в выборы в Европе и мире: вызовы для Украины» в Киеве сказал политолог Андрей Окара (Москва, РФ).

«Я думаю, что Кремль уже отказался от такой практики, как «ставить на какого-то кандидата». Насколько я понимаю, там выходят из того, что президентом Украины может стать кто угодно. Это абсолютно искренняя нынешняя стратегия Кремля, потому что до людей там начало доходить, что Украина существует по другим парадигмами политической реальности, чем Россия», - сказал политолог.

Говоря о кандидатах в президенты, Андрей Окара заверил, что каким бы не было отношение к Петру Порошенко внутри Украины, предоставление Томоса, а также последствия керченской истории очень ощутимо подорвали конкретные планы и проекты Кремля, поэтому Порошенко стал личным врагом Путина - каким в свое время являлся Михаил Саакашвили.

«По поводу же Тимошенко, Гриценко, Зеленского и прочих - тут нет однозначного ответа у кремлевских экспертов: с кем из них можно иметь дело, а с кем – нет. Потому что в Москве наконец-то поняли, что пророссийских кандидатов в Украине не было и быть не может, и даже Янукович был никакой не пророссийский», - говорит Окара.

По мнению политолога, президентом Украины может стать кто угодно: «Но из того, что я вижу на сегодняшний вечер, могу сказать банально: Тимошенко и Порошенко имеют наивысшие шансы пройти во второй тур. Более того, у меня складывается впечатление, что феномен Зеленского немного идёт на спад».

Отвечая на дополнительный вопрос корреспондента LB.ua о роли Виктора Медведчука в планах РФ Окара отметил, что не уверен в его успешности. «Но в том, что у Медведчука есть значительные президентские амбиции и шансы, я сомневаюсь. Раньше, возможно, в Кремле были люди, которым можно было это «впаривать». Но сейчас – вряд ли», - говорит политолог.

Алиса Кияница , журналист
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также