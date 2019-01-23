Кремль вряд ли будет ставить на конкретного кандидата в Украине, - мнение

Методы влияния Кремля на Украину во время предстоящих выборов будут отличатся от той ситуации, которая была до 2014 года.

Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Вмешательство Российской Федерации в выборы в Европе и мире: вызовы для Украины» в Киеве сказал политолог Андрей Окара (Москва, РФ).

«Я думаю, что Кремль уже отказался от такой практики, как «ставить на какого-то кандидата». Насколько я понимаю, там выходят из того, что президентом Украины может стать кто угодно. Это абсолютно искренняя нынешняя стратегия Кремля, потому что до людей там начало доходить, что Украина существует по другим парадигмами политической реальности, чем Россия», - сказал политолог.

Говоря о кандидатах в президенты, Андрей Окара заверил, что каким бы не было отношение к Петру Порошенко внутри Украины, предоставление Томоса, а также последствия керченской истории очень ощутимо подорвали конкретные планы и проекты Кремля, поэтому Порошенко стал личным врагом Путина - каким в свое время являлся Михаил Саакашвили.

«По поводу же Тимошенко, Гриценко, Зеленского и прочих - тут нет однозначного ответа у кремлевских экспертов: с кем из них можно иметь дело, а с кем – нет. Потому что в Москве наконец-то поняли, что пророссийских кандидатов в Украине не было и быть не может, и даже Янукович был никакой не пророссийский», - говорит Окара.

По мнению политолога, президентом Украины может стать кто угодно: «Но из того, что я вижу на сегодняшний вечер, могу сказать банально: Тимошенко и Порошенко имеют наивысшие шансы пройти во второй тур. Более того, у меня складывается впечатление, что феномен Зеленского немного идёт на спад».

Отвечая на дополнительный вопрос корреспондента LB.ua о роли Виктора Медведчука в планах РФ Окара отметил, что не уверен в его успешности. «Но в том, что у Медведчука есть значительные президентские амбиции и шансы, я сомневаюсь. Раньше, возможно, в Кремле были люди, которым можно было это «впаривать». Но сейчас – вряд ли», - говорит политолог.