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Минэкономики призвало ветировать закон о продлении земельного моратория

МЭРТ ссылается на Конституцию, решение ЕСПЧ и оценки Всемирного банка.

Минэкономики призвало ветировать закон о продлении земельного моратория
Фото: Сергей Нужненко

Минэкономразвития 23 января подготовило вывод с предложением ветировать закон №2666-VIII о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

МЭРТ ссылается на статью 41 Конституции, где гарантируется право распоряжаться частной собственностью; решение Европейского суда по правам человека, признавшего абсолютный запрет продажи или любого другого способа отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод; и оценку Всемирного банка, считающего введение рынка земли потенциальным толчком для экономического развития Украины.

Расчеты ВБ показывают, что введение рынка земли даст 0,6-1,6 процентных пункта к росту ВПП и позволит привлекать около 1,5 млрд долларов дополнительных инвестиций в год.

С другой стороны, отсутствие рынка земли побуждает фермеров инвестировать в преимущественно однолетние культуры, такие как подсолнечник или рапс, которые сильнее всего истощают землю. С 2004 года по 2012 год по этой причине Украина потеряла до 43 тыс. га площадей многолетних культур. По расчетам Всемирного банка, инвестируя в однолетние культуры вместо многолетних, фермер ежегодно теряет около 1 тыс. долларов добавленной стоимости с каждого гектара.

В Украине 6,9 млн владельцев земельных паев. В условиях слабой конкуренции из-за отсутствия рынка земли они получают за аренду участков примерно 50 долларов с гектара в год, тогда как в Болгарии и Польше этот показатель достигает 250 долларов.

Кроме того, по оценкам Центра экономической стратегии, местные общины и государственный бюджет ежегодно недополучают около 2,8 млрд грн налоговых поступлений из-за отсутствия легального оформления сделок с фактической продажи земельных участков.

Напомним, что в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года (решение формально не вступило в силу). Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Президент Петр Порошенко раньше говорил, что не видит шансов снять мораторий на продажу сельхозземель, но 10 января он выступил за проведение земельной реформы, которая бы предусматривала запуск рынка земли.

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