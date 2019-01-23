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​Эстонская компания подала иск против Украины из-за закрытия казино

Olympic Entertainment Group владела 23 игорными заведениями в Украине.

​Эстонская компания подала иск против Украины из-за закрытия казино
Olympic Entertainment Group владела 23 игорными заведениями в Украине.
Фото: olympic-casino.com

Эстонская компания Olympic Entertainment Group (Таллинн) подала иск против Украины в международный арбитраж из-за закрытия ее казино и полученных в связи с этим убытков в размере 40 млн евро.

Об этом говорится в документации к проекту распоряжения Кабинета министров о закупке юридических услуг на 2019 год.

Отмечается, что 8 ноября 2018 года Министерство юстиции получило сообщение от компании Olympic Entertainment Group об открытии производства против Украины в соответствии с арбитражным регламентом комиссии ООН по международной торговле.

Эстонская компания отметила, что является основателем ООО "Олимпик казино Украина", которое владело 23 игорными заведениями в Украине.

В мае 2009 года в Украине ввели запрет на азартные игры и ограничили деятельность игорных заведений в стране.

"По мнению эстонской стороны, такие действия Украины были непредсказуемыми, необоснованными и безрассудными. Компания Olympic утверждает, что принятие указанных нормативно-правовых актов привело к экспроприации и потере ее инвестиций в общей сумме более 40 млн евро", - отмечается в документах.

Компания утверждает, что Украина применила дискриминационные меры, нарушила правило защиты иностранных инвестиций.

Компания Olympic просит арбитраж признать факт нарушения Украиной межгосударственного соглашения с Эстонией о защите инвестиций, взыскать материальный ущерб, а также компенсацию за расходы на производство.  Дело будет рассматривать международный арбитраж ad hoc ("только для этого случая").

На данный момент происходит процедура формирования состава трибунала.

Украина для участия в процессе решила привлечь иностранного юридического советника.

Напомним, игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года. В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако, в декабре 2015 года внесенный Кабмином законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что нужно официально разрешить деятельность казино в элитных заведениях с ограниченным доступом.

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Источник: "Украинские новости"
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