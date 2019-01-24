Арестованный в Японии глава Renault подал в отставку

Бразилец Карлос Гон, который 14 лет был генеральным директором автомобильной компании Renault, подал в отставку 23 января.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра финансов Франции Брюно Ле Мэра. Французское правительство - крупнейший акционер автопроизводителя.

"Карлос Гон ушел в отставку вчера вечером, теперь нужно определиться с новым руководством", - заявил Ле Мэр на экономическом форуме в Давосе.

Гона, который занимал руководящие должности во все трех компаниях альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, арестовали в ноябре 2018 года в Токио. Ему предъявлены обвинения в занижении полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн в течение 2010-2018 годов. Вместе с Гоном обвинения предъявлены одному из директоров Nissan Грегу Келли. Оба подозреваемых отрицают сокрытие доходов, хотя не оспаривают наличие договоренности с Nissan об отложенной оплате вознаграждения.

Из Nissan и Mitsubishi Гона уволили еще в ноябре.

Предполагается, что совет директоров Renault вместо Гона возглавит босс Michelin Жан-Доминик Сенар, а пост CEO займет заместитель Гона Тьерри Боллор.