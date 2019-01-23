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Президент ЕБРР уверен в способности Украины поддерживать необходимые темпы реформ

Президент ЕБРР уверен в способности Украины поддерживать необходимые темпы реформ
Фото: пресс-служба президента

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти уверен в способности правительства поддерживать необходимые темпы реформ в Украине в 2019 году, невзирая на то, что это происходит в год двойных выборов.

Об этом он заявил в ходе второго заседания Национального инвестиционного совета в Давосе, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем обоснованную уверенность в том, что правительство будет работать стабильно и реформы будут продолжаться", - сказал Сума Чакрабартиу.

Он подчеркнул, что считает многие реформы бесповоротными, однако ряд изменений требуют, по его мнению, более сконцентрированной работы.

"Многие реформы начались, и сложно будет их переделать, даже если кто-то этого и захочет. Однако хочется пожелать вам и правительству успеха в таких сферах, как приватизация и коммерциализация государственного сектора, в реформе правосудия, честной конкуренции, энергобезопасности, эффективного регулирования, либерализация рынка, диверсификация и увеличение производства, а также оздоровление финансового рынка", - указал Чакрабарти.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren. Перед заседанием Национального инвестиционного совета состоялось подписание инвестиционного соглашения о строительстве ветровой электростанции, которая станет одной из крупнейших в Европе.

Напомним, 23 января Петр Порошенко провел встречу в Давосе с директором-распорядителем Международного валютного фонда. Кристин Лагард похвалила Порошенко за реформы.

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