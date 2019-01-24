Иностранные компании инвестируют 350 млн евро в строительство ветрового парка в Украине

Дочернее предприятие французской компании Total - Total Eren - вместе с норвежской компанией NBT инвестируют в строительство ветрового парка в Украине.

Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

"Total-Eren, дочерняя компания французского энергетического гиганта Total, выходит на украинский рынок и вместе с норвежской NBT в течение следующих 18 месяцев инвестирует в строительство ветрового парка в 250 MW, инвестируя в проект более 350 млн. евро", - написала она в фейсбуке.

По ее словам, соответствующие соглашения подписаны в Давосе на заседании Национального инвестиционного совета.

В сообщении офиса Национального инвестиционного совета Украины говорится, что во время заседания совета норвежская компания NBT и ее эквити партнер, французская компания Total Eren, подписали рамочное соглашение о привлечении финансирования проекта "Сиваш" (Херсонская область) в сумме € 260 млн. Соглашение предусматривает привлечение кредитных средств (более 70% общей стоимости проекта) и собственные инвестиции, в частности, со стороны самого NBT и Total Eren.

"Подписанием соглашения в Давосе NBT обеспечили в полном объеме финансовый фонд проекта "Сиваш", о строительстве которого объявили в сентябре 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что в Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren. В Давосе состоялось подписание инвестиционного соглашения о строительстве ветровой электростанции, которая станет одной из крупнейших в Европе.