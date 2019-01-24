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ГФС оформила рекордные 2,7 тыс. "евроблях" в сутки

За два месяца украинцы оформили почти 44 тысяч автомобилей.

ГФС оформила рекордные 2,7 тыс. "евроблях" в сутки
Фото: mignews.com.ua

Государственная фискальная служба 22 января оформила растаможку рекордного количества автомобилей с иностранной регистрацией - 2,7 тысяч штук. Владельцы машин заплатили за них 170,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В целом с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года включительно было оформлено почти 44 тыс. авто с еврономерами. За эти транспортные средства было уплачено почти 2,8 млрд гривен.

36,7 тыс. из этого количества автомобилей находились в Украине с нарушением таможенных правил, за что их собственники уплатили 312 млн гривен (по 8,5 тыс. гривен за освобождение от административной ответственности).

Напомним, 8 ноября 2018 года в Верховной Раде были приняты два закона, касающиеся "евроблях".

Первый вводит новую формулу акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Второй повышает размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" в Украине.

Предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства со скидкой в 50%. "Средний чек" за первую тысячу растаможенных "евроблях" составил 65,8 тыс. грн.

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