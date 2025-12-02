«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів

Його дії кваліфікували як "самовільне заволодіння землею".

Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Фото: Прокуратура Києва

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який побудував кафе-бар на самовільно зайнятій земельній ділянці, розташованій в зонах особливого режиму використання земель.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що на вул. Наталії Ужвій у Подільському районі Києва підприємець, не маючи на це жодних дозвільних документів, на комунальній земельній ділянці побудував і забезпечив функціонування кафе-бару", - йдеться в повідмоленні. 

 Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво). 

 

Фото: Київська прокуратура
﻿
