"УЗ 3000": українці за годину розібрали тисячу безкоштовних квитків на потяги

Протягом першої години роботи програми "3000 км Україною" українці оформили перші 1 000 безкоштовних квитків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км. Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі", - йдеться в повідомленні.

Що таке УЗ-3000

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів, квитки можна оформлювати вже з 3 грудня.

Докладніше про програму читайте в матеріалі LB.ua "3000 км популізму: чи піде комусь на користь нова держпрограма".