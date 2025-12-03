Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Суспільство

"УЗ 3000": українці за годину розібрали тисячу безкоштовних квитків на потяги

Найбільшою популярністю користуються рейси з Запоріжжя та Харкова. 

"УЗ 3000": українці за годину розібрали тисячу безкоштовних квитків на потяги
Фото: Укрзалізниця

Протягом першої години роботи програми "3000 км Україною" українці оформили перші 1 000 безкоштовних квитків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км. Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі", - йдеться в повідомленні. 

Що таке УЗ-3000

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів, квитки можна оформлювати вже з 3 грудня.

Докладніше про програму читайте в матеріалі LB.ua "3000 км популізму: чи піде комусь на користь нова держпрограма". 
﻿
