Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко назвала дату старту програми УЗ-3000

Триватиме вона в "низький сезон". 

Свириденко назвала дату старту програми УЗ-3000
Фото: Ukrzaliznytsia

Програма "УЗ-3000" не компенсується за рахунок виділених з державного бюджету Укрзалізниці коштів, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Верховної Ради, трансляцію якого вів її канал у YouTube. Зараз цю програму деталізують.

Запустити її мають з 1 грудня, а діятиме вона упродовж чотирьох місяців. Ці місяці мають низький попит на УЗ, але високі видатки.

"У нас в такі періоди є можливість забезпечити додатково квитками громадян", – сказала Свириденко.

На наступний рік з державного бюджету Укрзалізниці знадобиться не менше 15 млрд гривень. Також додатковий ресурс шукатиме сам перевізник – за рахунок економії видатків і оптимізації діяльності. 

"15 млрд і 3000 – це не пов'язані між собою речі", – сказала Свириденко. 


УЗ-3000

Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував програму зимової підтримки українців, а також – програму безкоштовних поїздок на 3000 кілометрів. Згодом в уряді пояснили, що ця програма – бонус для українців, оскільки держава змушена виділити на порятунок УЗ 13 млрд грн цього року і ще 15 – наступного. Перевізник потребує фінансування, оскільки квитки на пасажирські перевезення коштують менше реальної вартості, а дотувати їх за рахунок вантажних рейсів, як раніше, більше немає змоги. Число карго-рейсів знизилося, зокрема через те, що з наближенням фронту закриваються шахти. 

Кабмін стверджує, що додаткових коштів програми УЗ-3000 з бюджету не забере. 

Згідно з задумом, українці зможуть у чітко визначний період – 4 місяці – отримати безкоштовні квитки на певні рейси. Це ті квитки, які залишилися вільними. Не можна буде придбати квитки в 1-ий клас Інтерсіті.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies