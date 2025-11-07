Свириденко назвала дату старту програми УЗ-3000

Програма "УЗ-3000" не компенсується за рахунок виділених з державного бюджету Укрзалізниці коштів, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Верховної Ради, трансляцію якого вів її канал у YouTube. Зараз цю програму деталізують.

Запустити її мають з 1 грудня, а діятиме вона упродовж чотирьох місяців. Ці місяці мають низький попит на УЗ, але високі видатки.

"У нас в такі періоди є можливість забезпечити додатково квитками громадян", – сказала Свириденко.

На наступний рік з державного бюджету Укрзалізниці знадобиться не менше 15 млрд гривень. Також додатковий ресурс шукатиме сам перевізник – за рахунок економії видатків і оптимізації діяльності.

"15 млрд і 3000 – це не пов'язані між собою речі", – сказала Свириденко.





УЗ-3000

Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував програму зимової підтримки українців, а також – програму безкоштовних поїздок на 3000 кілометрів. Згодом в уряді пояснили, що ця програма – бонус для українців, оскільки держава змушена виділити на порятунок УЗ 13 млрд грн цього року і ще 15 – наступного. Перевізник потребує фінансування, оскільки квитки на пасажирські перевезення коштують менше реальної вартості, а дотувати їх за рахунок вантажних рейсів, як раніше, більше немає змоги. Число карго-рейсів знизилося, зокрема через те, що з наближенням фронту закриваються шахти.

Кабмін стверджує, що додаткових коштів програми УЗ-3000 з бюджету не забере.

Згідно з задумом, українці зможуть у чітко визначний період – 4 місяці – отримати безкоштовні квитки на певні рейси. Це ті квитки, які залишилися вільними. Не можна буде придбати квитки в 1-ий клас Інтерсіті.