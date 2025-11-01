Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Зеленський: Кожен українець зможе безкоштовно проїхати потягом три тисячі км по Україні

Наразі деталі програми опрацьовуються.

Зеленський: Кожен українець зможе безкоштовно проїхати потягом три тисячі км по Україні
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки для громадян, у межах якої кожен зможе отримати 3 тисячі безкоштовних кілометрів для подорожей Укрзалізницею.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", - сказав президент. 

Наразі деталі програми опрацьовуються.

"Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - додав президент. 

Як повідомлялося, Зеленський доручив уряду розробити пакет програм "Зимова підтримка", що розпочав роботу з грудня 2024 року.
﻿
