Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, є загиблі та поранені

У місті виникли проблеми з енергопостачанням.

Унаслідок чергової ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 17 приватних будинків. На місці події працюють усі відповідні служби — фахівці проводять обстеження та фіксацію руйнувань.

Фото: Іван Федоров, Запорізька ОВА

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей — 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Постраждалих доставлено до медичного закладу, де їм надано всю необхідну допомогу.

Через обстріли залишаються знеструмленими 11 434 абоненти. Енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання та усуненням наслідків ворожої атаки.

Фахівці уточнюють деталі та масштаби руйнувань.

Також, упродовж доби росіяни завдали 753 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.

Російські війська здійснили 8 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Нечаївці. 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Запоріжжя, Гуляйполе, Новомиколаївку та Новоандріївку.

Фото: Іван Федоров, Запорізька ОВА

242 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Плавнів, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новомиколаївки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя та Нового.

Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, обʼєкти інфраструктури та автомобілів.