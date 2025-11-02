США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, є загиблі та поранені

У місті виникли проблеми з енергопостачанням.

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, є загиблі та поранені
наслідки обстрілу РФ по Запоріжжю 2 листопада
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок чергової ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 17 приватних будинків. На місці події працюють усі відповідні служби — фахівці проводять обстеження та фіксацію руйнувань.

Фото: Іван Федоров, Запорізька ОВА

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей — 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Постраждалих доставлено до медичного закладу, де їм надано всю необхідну допомогу.

Через обстріли залишаються знеструмленими 11 434 абоненти. Енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання та усуненням наслідків ворожої атаки.

Фахівці уточнюють деталі та масштаби руйнувань.

Також, упродовж доби росіяни завдали 753 удари по 18 населених пунктах Запорізької області. 

Російські війська здійснили 8 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Нечаївці. 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Запоріжжя, Гуляйполе, Новомиколаївку та Новоандріївку. 

Фото: Іван Федоров, Запорізька ОВА

242 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Плавнів, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новомиколаївки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя та Нового.

Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, обʼєкти інфраструктури та автомобілів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies