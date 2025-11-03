​Оборонці вчора ліквідували 1 160 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомли у Генштабі.

Упродовж доби війська РФ втратили 1 160 солдатів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 144 830 осіб.

