Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
​Оборонці вчора ліквідували 1 160 окупантів

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 144 830 осіб.

​Оборонці вчора ліквідували 1 160 окупантів
Ілюстративне фото
Фото: скріншот

Упродовж доби війська РФ втратили 1 160 солдатів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Про це повідомли у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб 
  • танків – 11 321 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 531 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 207 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 534 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 235 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+1) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 411 (+121) од.
  • спеціальна техніка – 3 989 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
