​Оборонці вчора ліквідували 1 160 окупантів

Упродовж доби війська РФ втратили 1 160 солдатів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.
Про це повідомли у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб
- танків – 11 321 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 531 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 207 (+45) од.
- РСЗВ – 1 534 (+0) од.
- засоби ППО – 1 235 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+1) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 411 (+121) од.
- спеціальна техніка – 3 989 (+2) од.
Дані уточнюються.