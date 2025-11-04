Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Бельгійські військові збиватимуть невідомі дрони у власному повітряному просторі

Але лише "без супутніх збитків".

безпілотник росіян
Фото: ДПСУ

У генеральному штабі збройних сил Бельгії ухвалили рішення збивати невідомі дрони, які з'являтимуться у повітряному просторі країни.

Як пише видання Nieuwsblad, відповідний наказ керівника генштабу Фредеріка Вансіна було донесено до особового складу. 

Питання протидії безпілотникам загострилося після того, як декілька БПЛА були помічені над бельгійськими військовими базами. Ймовірно, їх використовували для шпигунства з метою виявлення літаків F-16 та боєприпасів.

Бельгійські військові під час ліквідації дронів повинні переконатися, що збиття не призведе до "супутніх збитків для інфраструктури".
