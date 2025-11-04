Ще вісім дітей і підлітків вдалося врятувати із російської окупації

Вони тепер у безпеці та отримують необхідну допомогу, відновлюють документи.

Вісім дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, 11-річний хлопчик чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали росіяни, бо родина відмовилася від російської школи.

«18-річному юнакові місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік. 17-річний підліток і його 15-річна сестра зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку «непокору». 21-річного хлопця окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством», - розповів глава ОПУ.

За словами Єрмака, тепер усі діти у безпеці та отримують необхідну допомогу, відновлюють документи і поступово повертаються до мирного життя.