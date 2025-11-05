Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
РФ вдарила по рятувальниках у Запорізькій і Донецькій областях, четверо поранених

За три місяці російські окупанти вбили п'ятьох 

РФ вдарила по рятувальниках у Запорізькій і Донецькій областях, четверо поранених
Фото: Ігор Клименко

Протягом останніх трьох місяців російські війська понад 60 разів атакували підрозділи ДСНС. Унаслідок російського терору загинули п’ятеро рятувальників, ще понад 30 дістали поранення.

Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко.

"Сьогодні ворог знову прицільно поцілив по тим, хто рятує життя. У Запорізькій області, в селі Приморське, окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль ДСНС.

Чотири рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу", — каже Клименко.

Також у Краматорську російська авіація вдарила по території пожежної частини. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю, навчальну вежу та понад десять одиниць спецтехніки. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Росія продовжує цинічно бити по людях, які щодня рятують інших, і по техніці, що допомагає зберігати життя. "Дякую кожному, хто героїчно продовжує служити. Ми — поруч. І зробимо усе, щоб кожен постраждалий отримав підтримку, лікування й захист", — додає міністр.
﻿
