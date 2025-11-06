Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували уже 93 бої

На Придніпровському українські воїни відбили одну атаку у бік Антонівського мосту.

Станом на 16.00 6 листопада на фронті відбулися 93 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема, Бобилівка, Нововасилівка, Гірки, Бруски, Заруцьке Сумської області; Сергіївське, Ясна Поляна Чернігівської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулися вісім бойових зіткнень, чотири з яких на даний час тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському Сили оборони відбили чотири атаки ворожих військ, ще один бій триває. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському російські окупанти 10 разів атакували позиції наших захисників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населеного пункту Коровій Яр. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському Сили оборони відбили вісім атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки, ще три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбили дві атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

На Костянтинівському ворог здійснив дев’ять штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр та в напрямку Софіївки. Три бойових зіткнення досі тривають.

На Покровському російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 26 атак противника, шість бойових зіткнень тривають. Наші воїни продовжують ударно-пошукові дії у районі Покровська.

На Олександрівському ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Вербове та Першотравневе. Наші воїни відбили три ворожі штурми, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському зафіксовані чотири бойові зіткнення в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Всі атаки ворога було відбито.

На Оріхівському наступальних дій ворога не зафіксували.

На Придніпровському українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту.