Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Шукаємо тих, хто воювати не хоче», - Мадяр у відео оригінально закликав приєднуватися до СБС

СБС шукає людей з вогнем в очах та ненавистю до ворога. 

«Шукаємо тих, хто воювати не хоче», - Мадяр у відео оригінально закликав приєднуватися до СБС
СБС шукає "рукастих" і "головастих"

Командувач Сил Безпілотних Систем Роберт «Мадяр» Бровді опублікував оригінальний ролик, який закликає приєднуватися до СБС цивільних без бойового досвіду.

«Ми шукаємо не тільки «рексів». Нам потрібні і ботани: головасті, і рукасті. І не обов’язково, щоби два в одному. Шукаємо й тих, хто не тримав ніколи автомата, тільки «мишу». Тих, хто воюватиме, не відриваючись від монітору чи планшету. Потрібні ті, хто за допомогою дронів буде на відстані завзято чавити хробачню. Ну тобто з вогнем в очах та ненавистю до ворога. Такі ж класні, як наші побратими та посестри у цьому відео, які вже приєднались до СБС. Досить бігати від армії. Літай! Приєднуйся до Сил Безпілотних Систем! Ти потрібен тут і зараз. Ти будеш служити там, де обереш, і тим, ким вибереш особисто», - написав Мадяр у себе в телеграм-каналі.

Крім того, Мадяр заявив, що протягом першого тижня з відкриття нового набору СБС вже отримали майже 5 тисяч заявок.

«4954 заявки до вступу у СБС отримано протягом першого тижня. По одній заявці кожних 2 хвилини з моменту старту. Без рожевих окулярів. Півтора роки тому, при наборі тоді ще до 414 окремого полку «Птахи Мадяра» показник бажаючих становив 50 чоловік на місце, і ми набирали лише декілька сотень чоловік. Тепер мова по 15 000+ в інтересах цілого роду військ - 12 підрозділів Сил безпілотних систем. Часи змінилися, а війна триває», - написав командувач СБС.

Нагадаємо, нещодавно Мадяр заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів: 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя. На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням https://usforces.army/?utm_source=kk&utm_medium=website

Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332
