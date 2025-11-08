Головне за ніч та ранок суботи, 8 листопада: масована ворожа атака, понад 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 181 бойове зіткнення, бої на Покровському таОлександрівському напрямках, влучання у багатоповерхівку у Дніпрі, підозра командиру через загибель військових і цивільних.

Росіяни атакували ударними безпілотниками Дніпро, значних пошкоджень зазнала багатоповерхівка.

Станом на ранок, 8 листопада, пожежу у багатоповерхівці загасили. Зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи.

За оновленою інформацією, кількість загиблих унаслідок атаки на Дніпро зросла до двох. Під завалами знайшли тіло ще однієї жінки. Наразі відомо про 12 постраждалих, семеро потерпілих перебувають у лікарні.

Унаслідок російських атак на Харківщині загинув 48-річний оператор газової компанії.

За розпорядженням Укренерго, у Києві внаслідок масованої атаки росіян вночі на 8 листопада запроваджувалися екстрені відключення електроенергії, графіки не діяли.

Росіяни упродовж вечора та ночі обстрілювали Україну крилатими та балістичними ракетами, "Кинджалами" та ударними безпілотниками. Вибухи лунали на Київщині, у Дніпрі та Харкові.

Згодом екстрені відключення запровадили також у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Вранці 8 листопада Росія знову атакувала Київ дронами. Через ворожу атаку загорілися вантажівки, пошкоджено будівлю.

"Усю ніч ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи", — повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За оновленою інформацією ДСНС, під ударами росіян були Вишгородський, Обухівський, Бучанський та Бориспільський райони. У Вишгородському районі через падіння уламків ворожого БпЛА постраждали чотири людини. В Обухівському та Бучанському районах вогнеборці ліквідували пожежі на об'єктах інфраструктури, спричинені ракетною атакою.

Більше інформації – в новині.

Росіяни атакували й енергетичну інфраструктуру Полтавщини.

В області впровадили графіки аварійних відключень світла.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку Єгорівки і Тернуватого.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1190 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 1 150 100 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 8 листопада Росія знову атакувала українську газову інфраструктуру. Це вже дев’ятий масований обстріл з початку жовтня.

Сили ППО знищили 415 із 503 ворожих повітряних цілей.

Основні напрямки російського удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

У Дніпропетровській області командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада, повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області — у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення. "Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців", — ідеться у повідомленні відомства.

У той момент збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу. Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!