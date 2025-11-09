Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Росіяни за добу завдали понад 60 ударів по Сумщині: є поранена

Найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони області.

Росіяни за добу завдали понад 60 ударів по Сумщині: є поранена
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 8 до ранку 9 листопада, російські війська здійснили 65 обстрілів по території Сумської області, внаслідок чого постраждала 78-річна жінка у Путивльській громаді.

Про це інформує Сумська ОВА.

Під ударами опинилися 31 населений пункт у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під вогнем опинилися громади: Сумська, Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шосткинська, Великописарівська та Путивльська.

Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби (до 20 ударів КАБ), БпЛА з ВОГами (до 20 скидань), а також реактивні системи залпового вогню (10 ударів). Крім того, фіксувалися атаки FPV-дронами.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано цивільні об’єкти:

  • у Середино-Будській громаді – приватний автомобіль;
  • у Путивльській – житлові будинки;
  • у Сумській – нежитлова будівля та об’єкти інфраструктури;
  • в Есманьській – приватне домоволодіння;
  • у Шосткинській – об’єкт інфраструктури та житловий будинок.

За добу повітряна тривога на Сумщині тривала 18 годин 57 хвилин. 
﻿
