Зеленський в інтерв'ю The Guardian: ​"Всі у світі бояться Трампа, я - ні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що він "не боїться" американського президента Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів, має добрі стосунки з ним.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian.

Він спростував повідомлення про нібито конфліктну зустріч із Трампом у жовтні у Вашингтоні, зазначивши, що розмова відбулася спокійно.

Зеленський також розповів, що король Великої Британії Чарльз III "відіграв важливу роль" у налагодженні його стосунків із Трампом.

Під час інтерв’ю у Маріїнському палаці в Києві двічі зникало світло через російські удари по енергосистемі. Зеленський зазначив, що це - наші умови життя, і що в Києві відбуваються коливання з електроенергією, як і скрізь.

Зеленський наголосив, що Росія веде терористичну війну, намагаючись залишити українців без світла та води, і закликав союзників надати більше систем ППО, зокрема - систем Patriot. За його словами, Україна потребує щонайменше 27 таких установок, а європейські держави можуть тимчасово позичити свої.

На запитання, чи роблять ЄС та Велика Британія достатньо напередодні морозної та темної зими, Зеленський відповів: "Ніколи не буває достатньо. Достатньо, коли війна закінчується. І достатньо, коли Путін розуміє, що він повинен зупинитися». Він сказав, що має теплі стосунки з Кіром Стармером і має «постійні контакти» з Лондоном", – сказав він щодо.

Зеленський також нагадав, що оскільки Трамп виключив військову участь США, уряди Франції та Великої Британії пообіцяли направити війська в рамках остаточного мирного врегулювання. Водночас він зазначив, що питання європейської збройної присутності в Україні під час бойових дій "має розглядатися обережно", бо лідери інших країн "не хочуть бути втягненими у війну". У цьому контексті Зеленський наголосив, що Кремль уже веде "гібридну війну" проти Європи та перевіряє "червоні лінії" НАТО і "цілком можливо", що Росія відкриє другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні.

"Я вважаю, що так. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно", - сказав Зеленський.