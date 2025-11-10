Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

“Білі янголи” евакуювали з Харківщини трьох осіб похилого віку

Двоє з евакуйованих осіб були маломобільними.

“Білі янголи” евакуювали з Харківщини трьох осіб похилого віку
“Білі янголи” евакуювали з Харківщини трьох осіб похилого віку
Фото: Поліція Харківщини

“Білі Янголи” продовжують евакуацію мирних мешканців із зони активних бойових дій у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники спецпідрозділу поліції евакуювали трьох осіб похилого віку, двоє з яких маломобільні.

Зокрема, правоохоронці вивезли із зони небезпеки незрячого дідуся та жінку з інвалідністю, які разом із сином довгий час залишалися в одному з прифронтових сіл. “Білі Янголи” дісталися до родини, допомогли зібрати найнеобхідніше і доставили всіх до умовно безпечного місця.

Також поліцейські евакуювали чоловіка разом з його собакою, та бабусю з Купʼянщини, у якої авіаударом було знищено будинок. 

У разі потреби евакуації мирні мешканці можуть звернутись за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 - офіційні контакти спецпідрозділу “Білі Янголи”.
