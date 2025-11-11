НАБУ повідомило Чернишову про підозру у незаконному збагаченні

«Че Гевара» та його довірена особа отримали $1,2 млн і майже 100 тисяч євро готівкою.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.

Як зазначили в НАБУ, за даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом. Це місце контролював керівник злочинної організації, викритої детективами НАБУ і прокурорами САП під час операції «Мідас».

Правоохоронці задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США і майже 100 тисяч євро готівкою.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

У НАБУ нагадали, що колишній урядовець уже має статус підозрюваного у справі про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Того ж дня Антикорупційне бюро оприлюднило аудіозаписи, на яких ідеться про передачу коштів між фігурантами розслідування. Зокрема, ексвіцепрем’єру.

Центр протидії корупції зазначає, що ідеться про Олексія Черншова.

Підозри Чернишову