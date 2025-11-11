НАБУ повідомило Чернишову про підозру у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.
Як зазначили в НАБУ, за даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом. Це місце контролював керівник злочинної організації, викритої детективами НАБУ і прокурорами САП під час операції «Мідас».
Правоохоронці задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США і майже 100 тисяч євро готівкою.
Кримінальне провадження відкрили за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
У НАБУ нагадали, що колишній урядовець уже має статус підозрюваного у справі про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Того ж дня Антикорупційне бюро оприлюднило аудіозаписи, на яких ідеться про передачу коштів між фігурантами розслідування. Зокрема, ексвіцепрем’єру.
Центр протидії корупції зазначає, що ідеться про Олексія Черншова.
Підозри Чернишову
- Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах.
- Перша - про зловживання владою і неправомірну вигоду. Вона стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022.
- За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон.
- За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
- Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.
- Відсторонити Чернишова від посади міністра через суд не вдалося. Він покинув уряд в рамках літнього “переформатування”: його міністерство просто прибрали.
- Інша справа - про котеджне містечко "Династія". У вересні в Чернишова пройшли обшуки НАБУ і САП.