Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
НАБУ повідомило Чернишову про підозру у незаконному збагаченні

«Че Гевара» та його довірена особа отримали $1,2 млн і майже 100 тисяч євро готівкою.

НАБУ повідомило Чернишову про підозру у незаконному збагаченні
Олексій Чернишов
Фото: надано пресслужбою

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.

Як зазначили в НАБУ, за даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом. Це місце контролював керівник злочинної організації, викритої детективами НАБУ і прокурорами САП під час операції «Мідас».

Правоохоронці задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США і майже 100 тисяч євро готівкою.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

У НАБУ нагадали, що колишній урядовець уже має статус підозрюваного у справі про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Того ж дня Антикорупційне бюро оприлюднило аудіозаписи, на яких ідеться про передачу коштів між фігурантами розслідування. Зокрема, ексвіцепрем’єру.

Центр протидії корупції зазначає, що ідеться про Олексія Черншова.

Підозри Чернишову

  • Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах. 
  • Перша - про зловживання владою і неправомірну вигоду. Вона стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022. 
  • За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон. 
  • За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП. 
  • Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн. 
  • Відсторонити Чернишова від посади міністра через суд не вдалося. Він покинув уряд в рамках літнього “переформатування”: його міністерство просто прибрали. 
  • Інша справа - про котеджне містечко "Династія". У вересні в Чернишова пройшли обшуки НАБУ і САП.
Теми:
