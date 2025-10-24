УП: Чернишов є підозрюваним по ще одній справі – про будівництво котеджного містечка в Козині

Колишній український віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов є фігурантом ще однієї кримінальної справи: про котеджне містечко "Династія". У вересні в нього пройшли обшуки НАБУ і САП, повідомляє УП.

За даними журналістів, після нових обшуків Чернишов уперше за тривалий час приїздив до Офісу президента. Слідчі дії провели після того, як розслідування про зв'язок ексвіцепрем'єра і елітної забудови оприлюднили в Bihus.info.

"За інформацією співрозмовників УП у НАБУ і САП, існує обґрунтована підозра не лише стосовно того, що будівництвом цих маєтків спочатку займався міністр регіонального розвитку, далі – керівник НАК Нафтогаз, а згодом віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, а й можливого злочинного походження коштів, за які все це багатство з'явилося", – розповів журналіст.

За даними УП, загалом НАБУ і САП провели близько 20 обшуків за рішенням суду. Обшукували не лише Чернишова.

В ухвалі суду, яку отримали журналісти, йдеться про факт встановлення досудовим розслідуванням діяльності Чернишова і його дружини через підконтрольні їм юрособи – ТОВ "Блум девелопмент" і обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив «Сонячний берег»". Внаслідок цього вони набули нерухоме майно в смт Козин, "чим, можливо, вчинили злочин, передбачений ч. 3 статті 209".

"Тобто, дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна в особливо великому розмірі", – пояснив журналістів.

Будувати котеджне містечко почали в 2019 році. Після паузи на початку повномасштабного вторгнення будівництво відновили в квітні 2022 року – щойно Сили оборони відбили Київську область в окупантів.

В ухвалі суду йдеться, що контроль над компанією "Блум девелопмент", якій належить земельна ділянка, та над "Сонячним берегом", який будує маєтки на цій землі, а також організацію і контроль за будівництвом здійснює подружжя Чернишових через підконтрольних осіб.

Перша підозра Олексія Чернишова

Чернишов уже є підозрюваним по справі про зловживання владою і неправомірну вигоду. Вона стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022.

За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон.

За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Відсторонити Чернишова від посади міністра через суд не вдалося. Він покинув уряд в рамках літнього “переформатування”: його міністерство просто прибрали.