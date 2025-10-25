Росіяни вбили трьох мешканців Херсонщини, ще 29 – поранені, серед них діти

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 40 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожого терору загинули троє цивільних, 29 мирних мешканців поранені, серед них – троє дітей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Станіслав, Новорайськ, Берислав, Нововоронцовка, Новокаїри, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Олександрівка, Білозерка, Комишани, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Інженерне, Козацьке, Микільське, Милове, Михайлівка, Незламне, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Тягинка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 29 багатоповерхівок та 63 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватні автомобілі, машини "швидкої", автобуси та тролейбус", – зазначає Прокудін.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 29 – дістали поранення, з них – 3 дитини.

Також відомо, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".

"Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – додає начальник ОВА.