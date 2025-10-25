РФ атакувала Харків дронами, пошкоджено будівлі

Ворог атакував Харків безпілотником, повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Попередньо, падіння дрону “Молнія” зафіксували в Шевченківському районі міста. Безпілотник був носієм для двох FPV-дронів.
Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі.
Сам носійносій ‒ БпЛА “Молнія” ‒ впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.
Станом на зараз п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.
- Вчора росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами, поранено 10 людей. Ворог застосував авіабомби по Індустріальному району міста.