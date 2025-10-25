У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
РФ атакувала Харків дронами, пошкоджено будівлі

Станом на зараз п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

РФ атакувала Харків дронами, пошкоджено будівлі
Фото: З відкритих джерел

Ворог атакував Харків безпілотником, повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, падіння дрону “Молнія” зафіксували в Шевченківському районі міста. Безпілотник був носієм для двох FPV-дронів. 

Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі.

Сам носійносій ‒ БпЛА “Молнія” ‒ впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.

Станом на зараз п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.
