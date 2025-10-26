Сили оборони: на Лиманському напрямку нестабільна. Логістика ускладнена дронами

На Лиманському напрямку немає чіткої лінії фронту, ділянка поділена на зони контролю, ситуація нестабільна.

Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише "Суспільне".

За словами речника, на Лиманському напрямку тривають динамічні бої. "Ситуація, я би сказав, нестабільна. Там з одного боку є приклади інфільтрації атак з українського, з іншого — росіяни не полишають спроб. Тому там немає навіть лінії, там є скоріше зони контролю".

"Люди, які там служать, скаржаться на те, що на тих самих мапах Deep State їх відображають не зовсім правильно, тому що ситуація занадто динамічна", — розповів речник УОС.

Ворог намагається просунутися достатньо, аби створювати загрозу з північного та східного боків Слов'янсько-Краматорської агломерації. Логістику на цій ділянці фронту ускладнюють дрони.

"По всій нашій зоні контролю ситуація є ускладненою для обох боків, просто тому що великі "кілзони", великі проблеми із логістикою для обох сторін. Дрони вражають на велику дистанцію, дронами насичене небо з обох боків, тому як і в росіян є проблеми із постачанням, так і в українців є інколи проблеми з тим, що російські дрони долітають до тих автівок, які прямують у міста", — каже Трегубов.