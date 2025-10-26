Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Сили оборони: на Лиманському напрямку нестабільна. Логістика ускладнена дронами

Ворог намагається створити загрозу з північного та східного боків Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Фото: DeepStateMap

На Лиманському напрямку немає чіткої лінії фронту, ділянка поділена на зони контролю, ситуація нестабільна.

Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише "Суспільне".

За словами речника, на Лиманському напрямку тривають динамічні бої. "Ситуація, я би сказав, нестабільна. Там з одного боку є приклади інфільтрації атак з українського, з іншого — росіяни не полишають спроб. Тому там немає навіть лінії, там є скоріше зони контролю".

"Люди, які там служать, скаржаться на те, що на тих самих мапах Deep State їх відображають не зовсім правильно, тому що ситуація занадто динамічна", — розповів речник УОС.

Ворог намагається просунутися достатньо, аби створювати загрозу з північного та східного боків Слов'янсько-Краматорської агломерації. Логістику на цій ділянці фронту ускладнюють дрони.

"По всій нашій зоні контролю ситуація є ускладненою для обох боків, просто тому що великі "кілзони", великі проблеми із логістикою для обох сторін. Дрони вражають на велику дистанцію, дронами насичене небо з обох боків, тому як і в росіян є проблеми із постачанням, так і в українців є інколи проблеми з тим, що російські дрони долітають до тих автівок, які прямують у міста", — каже Трегубов.
