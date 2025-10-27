Керівника охорони університету та начальника дільниці водопостачання підозрюють у корегуванні ударів РФ

СБУ затримала 2 агентів фсб, яких підозрюють у корегуванні російських ударів по Дніпропетровщині та Запоріжжі. Підозрюють керівника охорони університету та начальника дільниці водопостачання.
Про це написала пресслужба СБУ.
Агенти мали одного спільного куратора від фсб, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.
Керівника охорони одного з провідних університетів Дніпра завербували окупанти через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу.
Для виконання агентурних завдань дніпрянин "підключив" свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.
Щоб зібрати координати, чоловіки під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.
Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.
Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
