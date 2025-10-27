Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Керівника охорони університету та начальника дільниці водопостачання підозрюють у корегуванні ударів РФ

Агенти мали одного спільного куратора від фсб, але діяли у різних регіонах.

Керівника охорони університету та начальника дільниці водопостачання підозрюють у корегуванні ударів РФ
Затримання корегувальника
Фото: СБУ

СБУ затримала 2 агентів фсб, яких підозрюють у корегуванні російських ударів по Дніпропетровщині та Запоріжжі. Підозрюють керівника охорони університету та начальника дільниці водопостачання.

Про це написала пресслужба СБУ. 

Агенти мали одного спільного куратора від фсб, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.

Керівника охорони одного з провідних університетів Дніпра завербували окупанти через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу.

Для виконання агентурних завдань дніпрянин "підключив" свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

Один із затриманих корегувальників
Фото: СБУ
Щоб зібрати координати, чоловіки під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.

Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.

Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
