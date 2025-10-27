Керівника охорони університету та начальника дільниці водопостачання підозрюють у корегуванні ударів РФ

Агенти мали одного спільного куратора від фсб, але діяли у різних регіонах.

СБУ затримала 2 агентів фсб, яких підозрюють у корегуванні російських ударів по Дніпропетровщині та Запоріжжі. Підозрюють керівника охорони університету та начальника дільниці водопостачання.

Про це написала пресслужба СБУ.

Агенти мали одного спільного куратора від фсб, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.

Керівника охорони одного з провідних університетів Дніпра завербували окупанти через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу.

Для виконання агентурних завдань дніпрянин "підключив" свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

Фото: СБУ Один із затриманих корегувальників

Щоб зібрати координати, чоловіки під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.

Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.

Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.