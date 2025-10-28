Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія кинула на захоплення Покровська усі сили, наше співвідношення з ними там – 1 до 8

За його словами, окупація цього міста важлива для ворога, щоб було що показати США. 

карта Покровського напрямку станом на 7 вересня
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони нарощують угруповання для захисту Покровська, повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня президент Володимир Зеленський. За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях.

Місто залишається головною ціллю росіян. Вони готувалися його захопити ще рік тому. 

“Тому сказати, що все зараз неправильно робиться, – мені здається, не дуже об'єктивно з точки зору того, де ми зараз з Покровськом. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у «рускіх» сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть «продати» американцям, у них немає”, – сказав він.

За даними Зеленського, росіяни показували США мапу з уже окупованим Покровськом і розповідали, що змогли захопити 90 % сходу. 

“Ми розуміємо, для чого їм Покровськ. Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати – дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, – єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще”, – сказав президент. 

Зеленський вважає, що всі сили росіяни кинули на Покровськ, оскільки не можуть взяти Куп’янськ. 

“Вони дуже хотіли, щоб однією з основних цілей був Куп'янськ. Але там вони не мають на сьогодні таких можливостей. Новопавлівський напрямок – бої ведуться в 6 населених пунктах. Було 8, потім 4, зараз 6. Тобто ситуація вже певний час в таких межах, і вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку. Вважаємо, що там все більш-менш стабільно. На інших напрямках – без суттєвих змін. Сумський напрямок – наші трішки просунулися, 700 метрів. Незначний рух, але він є. Лиман – без змін, за три тижні противник повністю втратив наступальну ініціативу там. Часів Яр – там без успіху противника. Костянтинівка – загалом така ж ситуація, як в Часовому Яру. Тобто ворог використовував свої ССО, і був знищений. 

Для захоплення Сумської області, на думку Зеленського, у ворога спроможностей немає. 

“Вони потрішечки будуть перекидувати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу продавати щось президенту Трампу як свої начебто успіхи вони не зможуть”, – сказав він.

Він схвально відгукнувся про Добропільську операцію, під час якої 2200 росіян потрапили в полон за пів року. 

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ. 

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську. Фактично це означало, що ворог проникнув до міста. 

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних. 

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. 
