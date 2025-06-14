Зеленський: Покровськ для росіян залишається стратегічною ціллю, до Сум ворог наближається лише "інформаційно"

Під час зустрічі із журналістами президент Володимир Зеленський розповів про важливість для ворога просунутися до Покровська, а також про інформаційну кампанію роспропаганди.

"Що стосується загалом Курсько-Сумської операції. Вони би просувалися сильніше на Сумському напрямку, оскільки обрали його пріоритетним разом з Покровським. Хочу нагадати: на Покровському також стоять наші війська на місці, там також змін немає", — каже глава держави.

Президент згадав про ураження Силами оборони України по російських об'єктах у напрямку Тьоткіно на Курщині, що змусило ворог передислокувати туди частину своїх сил.

"Зараз "руські" перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку".

Бої тривають у районах Андріївки і Кіндратівки. "В кожному з цих пунктів ви можете знайти до роти "рускіх" військових, які там були. Тобто їх знищували наші війська. Тобто це правильна історія, щоб їх накопичення було зменшено", — каже президент.

"Просування угруповання на Дніпровську область зараз немає. Але для них дуже важлива інформаційна хвиля. Як і в Сумах, що вони мовляв наближаються до Сум. Там це відповідає дійсності. Так і в Дніпровській області — намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо", — розповідає глава держави.

На цьому напрямку ворог діє малими групами ДРГ: "сьогодні доповідали, що знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була 6 людей. Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать".

"Інформаційно їм важливо наближатися до Сум, зайти в Покровськ. Але Покровськ — це і стратегічна ціль, а от Дніпровська область — це інформаційно важливо", — додав Президент.