З Донеччини евакуйовано 257 людей, у тому числі 63 дитини.

Упродовж доби російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську поранено 2 людини, зруйновано будинок. У Новоторецькому Шахівської громади пошкоджено будинок.

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, будинок, 2 господарчі споруди і ЛЕП; у Зарічному зруйновано 2 будинки. У Миколаївці пошкоджено будинок. У Краматорську обстріляна промзона. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю і 4 будинки.

В Андріївці пошкоджено 5 будинків і 3 гаражі. У Яблунівці Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 5 будинків; у Довгій Балці пошкоджено 18 приватних будинків, ще 1 — в Олександро-Калиновому.

У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок і авто; у Новодмитрівці — 9 будинків; у Віролюбівці та Іванопіллі — по 3 будинки.

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

За добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 257 людей, у тому числі 63 дитини.