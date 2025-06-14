Упродовж доби російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську поранено 2 людини, зруйновано будинок. У Новоторецькому Шахівської громади пошкоджено будинок.
У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, будинок, 2 господарчі споруди і ЛЕП; у Зарічному зруйновано 2 будинки. У Миколаївці пошкоджено будинок. У Краматорську обстріляна промзона. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю і 4 будинки.
В Андріївці пошкоджено 5 будинків і 3 гаражі. У Яблунівці Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 5 будинків; у Довгій Балці пошкоджено 18 приватних будинків, ще 1 — в Олександро-Калиновому.
У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок і авто; у Новодмитрівці — 9 будинків; у Віролюбівці та Іванопіллі — по 3 будинки.
У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
За добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 257 людей, у тому числі 63 дитини.
- Унаслідок російської агресії на Донеччині одна людина загинула, двоє — поранені.