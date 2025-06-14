Росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини

З Донеччини евакуйовано 257 людей, у тому числі 63 дитини.

Росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську поранено 2 людини, зруйновано будинок. У Новоторецькому Шахівської громади пошкоджено будинок.

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, будинок, 2 господарчі споруди і ЛЕП; у Зарічному зруйновано 2 будинки. У Миколаївці пошкоджено будинок. У Краматорську обстріляна промзона. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю і 4 будинки. 

В Андріївці пошкоджено 5 будинків і 3 гаражі. У Яблунівці Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 5 будинків; у Довгій Балці пошкоджено 18 приватних будинків, ще 1 — в Олександро-Калиновому. 

У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок і авто; у Новодмитрівці — 9 будинків; у Віролюбівці та Іванопіллі — по 3 будинки.

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

За добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 257 людей, у тому числі 63 дитини.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies