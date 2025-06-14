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Планував підірвати військовослужбовця: в Одесі затримали агента ФСБ

СБУ запобігла теракту в Одесі.

Планував підірвати військовослужбовця: в Одесі затримали агента ФСБ
Фото: СБУ

Служба безпеки України зірвала ще один теракт, який на замовлення російських спецслужб мав відбутися в Одесі. Агент російських спецслужб планував підірвати військовослужбовця.

Про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації затримано російського агента, який отримав завдання підірвати офіцера Збройних Сил України.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення РФ виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Спочатку йому поставили так зване "тестове" завдання – підпалити військовий автомобіль. Виконавши його, агент отримав інструкції щодо організації замаху. Він повинен був забрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) із заздалегідь підготовленого схрону та закласти його на місці перебування військового. 

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисника.

За даними слідства, завданням агента було закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка.

Фото: СБУ

Оперативники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
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