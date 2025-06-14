Росіяни вдарили по території підприємства у Кривому Розі

ППО збила два ворожі БпЛА над Дніпропетровщиною.

Російська армія уночі атакувала Дніпропетровську область дронами та била з артилерії. У Кривому Розі виникли пожежі на території підприємства.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі в області працювала ППО. Захисники неба знищили 2 ворожі БпЛА", — зазначає він.

Через атаку у Кривому Розі є пошкодження на території підприємств. Сталася пожежа.

По Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Через влучання безпілотником по Нікополю, що сталося вчора надвечір, виникло займання. Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені 2 приватні будинки та газогін.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.