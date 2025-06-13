​У Львові відкрили перший центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Перший центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ відкрили на головному залізничному вокзалі у Львові.

Про це повідомляє Суспільне.

"Ми спілкуємося — перша співбесіда, потім людина проходить військово-лікарську комісію, обирає собі посаду, місце і ми її супроводжуємо від початку і до потрапляння вже у бригаду", — розповіли у центрі.

Співробітники центру рекрутингу шукають вмотивованих чоловіків та жінок від 18 до 60 років. Потенційним рекрутам розповідають про умови служби та контракти. Також у центрі бажаючі можуть політати на симуляторі БпЛА.

Незабаром такі рекрутингові центри запрацюють у Дніпрі, Києві та Одесі.