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На Тернопільщині місцевий депутат допоміг “зняти” з військового обліку понад 15 ухилянтів

Депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками Територіального центру комплектування щодо надання їм сфальсифікованих документів.

На Тернопільщині місцевий депутат допоміг “зняти” з військового обліку понад 15 ухилянтів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили депутата однієї з територіальних громад, який організував схему незаконного зняття чоловіків з військового обліку через фальсифікацію медичних документів.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Як повідомляють правоохоронці, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками Територіального центру комплектування щодо надання їм сфальсифікованих документів.

У ТЦК видавали липові медичні довідки про непридатність до служби. На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку.

За попередньою інформацією, таким чином вдалося “зняти” з обліку понад 15 чоловіків призовного віку. Інформація щодо точної кількості осіб та причетності працівників ТЦК встановлюється. 

Support LB.ua

Вартість таких послуг становила від 8 до 10 тисяч доларів США.

Депутата затримали на гарячому під час отримання частини грошей ‒ 4,5 тисяч доларів США.

Раніше працівники Держбюро розслідувань разом із поліцією викрили ще одного правоохоронця з Дніпра, який причетний до незаконного видалення інформації про осіб, які ухилялися від мобілізації
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