Головного психіатра ЗСУ триматимуть під вартою і надалі

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його триматимуть під вартою до 21 липня.

Про це повідомляє Суспільне.

Водночас Друзь, який долучився до судового засідання через відеозвʼязок, може внести заставу у 49 млн гривень.

Прокурори просили продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в той час як захист подав клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та 908,4 тис. гривень застави. Захист пояснив цю суму тим, що Друзь отримує близько 1 млн гривень на рік.

Сам Олег Друзь наголосив, що у нього близько 750 родичів і він має зобовʼязання не лише перед Батьківщиною, а й перед рідними.

Також на засіданні суд заслухав свідчення свідків.