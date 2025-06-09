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Головного психіатра ЗСУ триматимуть під вартою і надалі

Олегу Друзю продовжили запобіжний захід до 21 липня.

Головного психіатра ЗСУ триматимуть під вартою і надалі
Олег Друзь
Фото: Громадське

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його триматимуть під вартою до 21 липня.

Про це повідомляє Суспільне.

Водночас Друзь, який долучився до судового засідання через відеозвʼязок, може внести заставу у 49 млн гривень.

Прокурори просили продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в той час як захист подав клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та 908,4 тис. гривень застави. Захист пояснив цю суму тим, що Друзь отримує близько 1 млн гривень на рік.

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Сам Олег Друзь наголосив, що у нього близько 750 родичів і він має зобовʼязання не лише перед Батьківщиною, а й перед рідними.

Також на засіданні суд заслухав свідчення свідків.

  • 21 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

  • За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.

  • При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
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