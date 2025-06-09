Військовослужбовці отримували реальні бойові виплати по 170 000 грн щомісяця, але більшу частину були віддавати готівкою своєму начальнику.

Державне бюро викрило начальника відділу штабу військової частини на Сумщині, який заробляв мільйони на фіктивних бойових відрядженнях підлеглих, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

“Працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією повідомили про підозру начальнику однієї з груп штабу військової частини у Сумській області”, ‒ зазначили у ДБР.

Наприкінці минулого року майор зібрав шістьох своїх підлеглих і запропонував “легкий спосіб” підзаробити. Він пообіцяв оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області, хоча насправді всі залишалися працювати у штабі в Сумах. Попри це військовослужбовці отримували реальні бойові виплати по 170 000 грн щомісяця.

Водночас більшу частину грошей підлеглі повинні були віддавати готівкою своєму начальнику. В іншому разі вони отримували погрози відправлення на справжню війну.

“Майор залишав собі більшу частину грошей, а підлеглим повертав лише близько 30 000 грн”, ‒ додали у Бюро.

За три місяці такої “схеми” сума незаконних виплат перевищила 2,4 млн грн.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали гроші від військових, які самовільно залишили частину, в обмін на повернення на службу.