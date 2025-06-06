Судитимуть правоохоронця, який перевозив нелегалів, "прикриваючись" швидкою

Автомобілі, які використовували у "справі", передали до АРМА.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі правоохоронця з Кіровоградської області, який разом із колишнім правоохоронцем з Івано-Франківщини організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Як зазначили у ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, колишній правоохоронець із Франківщини після звільнення у серпні 2024 року самостійно незаконно перетнув державний кордон України та, перебуваючи за межами країни, дистанційно підшуковував клієнтів для незаконного виїзду.

Організацію маршруту та забезпечення виїзду взяв на себе правоохоронець із Кіровоградщини.

Для прикриття злочинної діяльності через знайомого волонтера та благодійну організацію зловмисники придбали легковий автомобіль Mitsubishi та автомобіль швидкої допомоги Fiat Ducato. Автомобілі використовували для перевезення чоловіків у медичному одязі, щоб уникнути перевірок на блокпостах.

Потім чоловіків доставляли до річки Тиса в Рахівському районі Закарпатської області. Там, "клієнти", отримавши гідрокостюми та заплативши по 8 000 доларів США, самостійно перепливали річку до Румунії. Частину коштів передавали через посередників.

У такий спосіб зловмисникам вдалося переправити щонайменше чотирьох чоловіків. Під час спроби переправлення ще двох осіб одного зі них було затримано.

За ініціативою ДБР обидва автомобілі, які використовувалися у злочинній схемі, передали в управління Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА). Їхня загальна вартість становить близько 800 тис. грн.

Правоохоронця з Кіровоградщини судитимуть за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.

Його спільника, який перебуває за кордоном, оголошено у міжнародний розшук для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.