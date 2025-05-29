Трьом солдатам РФ присудили по 12 років за знущання над цивільним на Київщині

Окупанти тиждень мучили чоловіка, закопували його у землю, не давали їжі та води.

До 12 років увʼязнення засуджено трьох військових РФ, які знущалися над мешканцем Макарівської громади на Київщині та закопували його в землю

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора трьох військовослужбовців рф визнано винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

У суді довели, що військовослужбовці збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області жорстоко поводились з цивільним.

Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем – завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в землю, не надавали воду, їжу та одяг.

Кожного з них засуджено до 12 років позбавлення волі.