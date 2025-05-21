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З Німеччини в Україну екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями на майже 2 млрд гривень

Йдеться про майже 920 га в Фастові та близько 284 га ДП “Пуща-Водиця” поблизу Києва.

З Німеччини в Україну екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями на майже 2 млрд гривень
Ілюстративне фото
Фото: advokatpost.com

З Німеччини в Україну екстрадовано колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області. Її підозрюють у справі щодо заволодіння землею, загальною вартістю понад 1,8 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що йдеться про майже 920 га в Фастові та близько 284 га ДП “Пуща-Водиця” поблизу Києва.

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Жінка перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року, в березні 2025 року її затримали на території Німеччини.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави.

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