Вартість "послуг" коливалася від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.

Викрили голову ВЛК ДПСУ, який переводив військових у тилові підрозділи за гроші

Затримали голову військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Його підозрюють у переводі військових у тилові підрозділи за гроші.

Про це пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

Встановили, що полковник медичної служби організував схему одержання хабарів за сприяння у переведенні військовослужбовців із району бойових дій до тилових підрозділів.

Посадовець пропонував прикордонникам, які прибували на проходження ВЛК, "допомогу" в оформленні медичних документів. Йшлося про визнання їх обмежено придатними до військової служби, призначення відпусток за станом здоров’я або направлення на лікування – навіть за відсутності відповідних клінічних показань.

Вартість таких "послуг" залежала від стану здоров’я військових та складності ухвалення потрібного рішення: від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання чергової частини грошей. Під час обшуків у службових приміщеннях вилучено медичну документацію, яка підтверджує незаконні рішення комісії стосовно конкретних військовослужбовців.

Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності та можлива причетність інших членів ВЛК.Офіцеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Прокурори ініціювали відсторонення підозрюваного від займаної посади.