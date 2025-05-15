Правоохоронці повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора, який знущався із ув'язнених, тримав цивільних в антисанітарних умовах без їжі та води.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину заочно повідомлено про підозру в скоєнні воєнного злочину за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні Донецької облпрокуратури.

Фото: Донецька облпрокуратура Повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора

У 2014 році після захоплення ворогом Донецька очільник слідчого ізолятора залишився працювати на окупантів. Під його керівництвом у захоплену установу почали доставляти, у тому числі, проукраїнськи налаштованих громадян, безпідставно звинувачених у шпигунстві.

Підозрюваний створив для заарештованих нелюдські умови утримання. Зокрема, у період з 2015 по 2019 роки цивільні перебували у тісних, сирих, неопалюваних приміщеннях з антисанітарними умовами. Через надмірну кількість людей у камері їм не вистачало кисню. Також бранці не мали доступу до води та придатної для вживання їжі, що призводило до стрімкої втрати ваги. Деякі люди худли на 20 кг. Крім того, через обмежену кількість технічної води в’язні не могли дотримуватися елементарної гігієни.

У серпні 2018 року так званий начальник разом з іншими працівниками "Донецького сізо" одного затриманих били кулаками по голові, тулубу і ногах, а потім залишили без медичної допомоги.

У прокуратурі кажуть, що це є порушенням вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Максимальне покарання за санкцією статті – 12 років позбавлення волі.