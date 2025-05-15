Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
ГоловнаПраво

Повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора, який знущався із ув'язнених

Він почав співпрацювати із окупантами ще із 2014 року.

Повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора, який знущався із ув'язнених
Донецьке СІЗО, фото ілюстративне
Фото: Новинарня

Правоохоронці повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора, який знущався із ув'язнених, тримав цивільних в антисанітарних умовах без їжі та води.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину заочно повідомлено про підозру в скоєнні воєнного злочину за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні Донецької облпрокуратури. 

Повідомили про підозру &quot;начальнику&quot; Донецького слідчого ізолятора
Фото: Донецька облпрокуратура
Повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора

У 2014 році після захоплення ворогом Донецька очільник слідчого ізолятора залишився працювати на окупантів. Під його керівництвом у захоплену установу почали доставляти, у тому числі, проукраїнськи налаштованих громадян, безпідставно звинувачених у шпигунстві.

Support LB.ua

Підозрюваний створив для заарештованих нелюдські умови утримання. Зокрема, у період з 2015 по 2019 роки цивільні перебували у тісних, сирих, неопалюваних приміщеннях з антисанітарними умовами. Через надмірну кількість людей у камері їм не вистачало кисню. Також бранці не мали доступу до води та придатної для вживання їжі, що призводило до стрімкої втрати ваги. Деякі люди худли на 20 кг. Крім того, через обмежену кількість технічної води в’язні не могли дотримуватися елементарної гігієни. 

У серпні 2018 року так званий начальник разом з іншими працівниками "Донецького сізо" одного затриманих били кулаками по голові, тулубу і ногах, а потім залишили без медичної допомоги.

У прокуратурі кажуть, що це є порушенням вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Максимальне покарання за санкцією статті – 12 років позбавлення волі.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies