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Двом наглядачам катівні на Харківщині повідомили про підозру

Загарбники утримували громадян, які підтримували Україну, до них застосовували тортури, психологічний тиск та погрози, примушували до рабської праці. 

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України у співпраці зі співробітниками ГУР МО України ідентифікували двох воєнних злочинців ‒ наглядачів катівні, організованої на території Вовчанського агрегатного заводу. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

“Чоловіки 1991 та 1993 років народження ‒ члени незаконних збройних формувань так званих “л/днр”, які разом із російськими загарбниками брали участь у злочинній війні проти України та організували катівню у Вовчанську під час окупації міста”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

У цих казематах загарбники утримували громадян, які підтримували Україну, до них застосовували тортури, психологічний тиск та погрози, примушували до рабської праці. 

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Обом чоловікам, учасникам незаконних збройних формувань, інкримінують вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 28 Кримінального кодексу України. Міра покарання за нього ‒ позбавлення волі строком до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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