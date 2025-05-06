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Підозру отримав правоохоронець, який 2 травня спричинив смертельну ДТП на Полтавщині

Дві людини загинули, ще стільки ж отримали поранення.

Підозру отримав правоохоронець, який 2 травня спричинив смертельну ДТП на Полтавщині
Фото: MFA_Ukraine / twitter

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який 2 травня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави. 

На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та зіткнувся у лоб з іншим автомобілем.

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто ‒ співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. 

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Ще один пасажир, цивільна особа, у тяжкому стані був госпіталізований без свідомості. Водій іншої машини також отримав травми.
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