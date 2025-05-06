Підозру отримав правоохоронець, який 2 травня спричинив смертельну ДТП на Полтавщині

Дві людини загинули, ще стільки ж отримали поранення.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який 2 травня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави.

На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та зіткнувся у лоб з іншим автомобілем.

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто ‒ співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України.

Ще один пасажир, цивільна особа, у тяжкому стані був госпіталізований без свідомості. Водій іншої машини також отримав травми.