Підозру отримав правоохоронець, який 2 травня спричинив смертельну ДТП на Полтавщині

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який 2 травня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.
За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави.
На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та зіткнувся у лоб з іншим автомобілем.
Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто ‒ співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України.
Ще один пасажир, цивільна особа, у тяжкому стані був госпіталізований без свідомості. Водій іншої машини також отримав травми.