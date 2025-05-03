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Сім людей загинули в аварії поблизу американського національного парку Єллоустоун

Туристичний автобус зіштовхнувся із пікапом.

Сім людей загинули в аварії поблизу американського національного парку Єллоустоун
Фото: EPA/UPG

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася біля національного парку Єллоустоун у Сполучених Штатах. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з туристами та пікапу загинули семеро людей.

Як пише BBC, жертвами аварії стали шість пасажирів із 14, які перебували в салоні автобуса, та водій пікапу. Ще восьмеро людей зазнали травм. Обидва транспортні засоби спалахнули.

Дорога у штаті Айдахо, яка веде до Єллоустоуну, в цей час року є надзвичайно завантаженою через потік туристів, які поспішають на відкриття сезону. Для розслідування обставин трощі її перекрили на сім годин.

Поліція поки встановлює особи загиблих та їхнє громадянство. Постраждалих авіатранспортом доправили до лікарні. 
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